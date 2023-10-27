استطلاع رأي لمعاريف: 65 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة

كشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية بأن "65 % من الإسرائيليين يؤيدون شن هجوم بري واسع النطاق في قطاع غزة، و49 % من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب التروي قليلا قبل شن العملية البرية".

وفي استطلاع للرأي نشرته الصحيفة، اوضحت ان النتائج تظهر تعاظم قوة الأحزاب المنضوية تحت المعارضة الإسرائيلية في الكنيست إلى 77 مقعدا من أصل 120، و49% يقولون إن زعيم المعارضة بني غانتس هو المناسب لرئاسة حكومة إسرائيل بينما يقول 28 % إن بنيامين نتنياهو هو المناسب.