بوحبيب يلتقي عددًا من السفراء الاجانب في بيروت

يلتقي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في هذه الاثناء ، سفراء دول : الفلبين، اوكرانيا، اوروغواي، فنزويلا، مالطا، اذربيجان، كوبا ، باراغوي والارجنتين.

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