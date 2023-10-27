"مياه بيروت وجبل لبنان": بدء تصليح خط الضخ الرئيسي المغذي لمحطة الأشرفية في الضبية

أوضحت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​"، أنّ "على اثر انفجار خطّ الضّخّ الرّئيسي الّذي يغذّي محطّة ​الأشرفية​ بقِطر ألف ملم في منطقة ​الضبية​، توجّهت الفرق المختصّة لدى المؤسّسة على الفور وكشفت على العطل، لإنجاز التّصليح الّذي تمّت المباشرة به في أسرع وقت ممكن".

وأشارت في بيان، إلى "أنّها ستفيد تباعًا المشتركين بالتّوقيت المتوقَّع لانتهاء الأشغال، الّذي يرتبط بتأمين القطع الضّروريّة، وهو أمر متوقَّع في خلال ثمان وأربعين ساعة".

وقد تسبّب انفجار قسطل المياه على أوتوستراد الضبية، بازدحام خانق للسّير على المسلك الشّرقي.