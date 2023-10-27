نقولا للبنانيين: سياسيوكم وزعماؤكم اوصلوكم الى الهاوية ويسعون إلى إبقائكم فيها

وجه النائب السابق نبيل نقولا رسالة الى اللبنانيين قال فيها: "أيها اللبنانيون تحضروا. سياسيوكم وزعماؤكم سيفرضون عليكم الوصايا العشر التالية: إنسوا أموالكم المنهوبة. إنسوا تداعيات وتحقيقات المرفأ. إنسوا التحقيق المالي الجنائي. إنسوا رياض سلامه وجميع المتورطين. إنسوا أنكم بشر لكم حقوق. إنسوا استخراج الغاز. إنسوا الكهرباء والماء والمدارس والذل أمام المستشفيات. إنسوا النزوح السوري وتداعياته. تذكروا فقط أن زعماءكم باقون. هم اوصلوكم الى الهاوية ويسعون إلى إبقائكم في الهاوية. تصبحون على وطن".

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