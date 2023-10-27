الجميل التقى سفير هنغاريا: لتدخّل المجتمع الدولي والضغط باتجاه منع انزلاق لبنان إلى الحرب

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، خلال لقائه سفير ​هنغاريا​ في ​لبنان​ فيرنز تشيلاغ، حيث جرى عرض لآخر التّطوّرات الحاصلة في المنطقة وانعكاسها على لبنان، "خطورة تطوّر الأوضاع إلى الأسوأ، في ظلّ تفلّت الأوضاع في الجنوب وغياب الدّولة".

وشدّد على "ضرورة تدخّل ​المجتمع الدولي​ والضّغط باتجاه منع انزلاق لبنان إلى الحرب، والسّهر على تطبيق القرارات الدّوليّة ولاسيّما 1701 ".

حضر اللّقاء عضوا المكتب السّياسي في "الكتائب" سعدالله عردو و​جورج اسطفان​، السّفير شربل اسطفان ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب مروان عبد الله.