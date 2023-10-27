الجميل التقى سفير هنغاريا: لتدخّل المجتمع الدولي والضغط باتجاه منع انزلاق لبنان إلى الحرب

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، خلال لقائه سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ، حيث جرى عرض لآخر التّطوّرات الحاصلة في المنطقة وانعكاسها على لبنان، "خطورة تطوّر الأوضاع إلى الأسوأ، في ظلّ تفلّت الأوضاع في الجنوب وغياب الدّولة".
وشدّد على "ضرورة تدخّل المجتمع الدولي والضّغط باتجاه منع انزلاق لبنان إلى الحرب، والسّهر على تطبيق القرارات الدّوليّة ولاسيّما 1701 ".
حضر اللّقاء عضوا المكتب السّياسي في "الكتائب" سعدالله عردو وجورج اسطفان، السّفير شربل اسطفان ورئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب مروان عبد الله.
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