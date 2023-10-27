افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه خلال زيارة مدير عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير على رأس وفد من الهيئة لحاصبيا و في لقائه مع رئيس البلدية لبيب الحمرا و أعضاء المجلس البلدي تم البحث في الأمور اللوجستية لاستيعاب النازحين من القرى الحدودية وتأمين لوازم الإغاثة لهم، حيث وضع رئيس البلدية خير بالخطوات التي قامت بها بلدية حاصبيا والتحضيرات المواكبة لعملية النزوح التي تزداد مع اشتداد القصف على المناطق الحدودية المحاذية لجبهة مزارع شبعا واستلمت البلدية مجموعة من اللوازم والحاجات الاساسية التي ستقدم للنازحين عند الحاجة.

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء خير بحث مع رئيس بلدية حاصبيا في الامور اللوجيستية لاستيعاب النازحين من القرى الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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