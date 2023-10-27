دعا وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، المؤسسات الاعلامية الى لقاء عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء في 31 الحالي في الوزارة، للبحث في خطة الطوارئ المخصصة للتعامل مع الازمة وتطورات الاحداث.

كانت هذه تفاصيل خبر المكاري دعا وسائل الإعلام إلى لقاء الثلاثاء لبحث خطة الطوارئ الإعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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