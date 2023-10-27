قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لإحدى أخطر عصابات السلب والسطو المسلح ببيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد سلسلة عمليّات سطو مسلّح تعرّضت لها شركات ومنازل ومحلّات تجاريّة وصيدليّات، ونفّذتها إحدى أخطر العصابات المسلّحة وروّعت المواطنين الآمنين في مناطق مختلفة من محافظتَي ​بيروت​ و​جبل لبنان​، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ -بتواريخ سابقة- من توقيف عددٍ من أفراد هذه العصابة، كما تبيّن لها أنّ الرّأس المدبّر للعصابة يُدعى: "أ. أ." (من مواليد عام 1979، فلسطيني الجنسيّة، ملقّب بـ"الزير")".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "من أصحاب السّوابق بجرائم تأليف عصابة إجراميّة وسلب بقوّة السّلاح وسرقة وإطلاق نار وخطف ونشل ومخدرات، ويُعتبَر من الأشخاص الخطرين والحذرين جدًّا في تنقّلاتهم، كما أنّه مسلّح بصورة مستمرّة. وقد توارى عن الأنظار في داخل ​مخيم برج البراجنة​، بعد توقيف عدد من أفراد عصابته".

وكشفت المديريّة أنّ "بتاريخ 2023-10-22، وبعد رصد ومراقبة دقيقة استمرّت أشهرًا عدّة، توصّلت القوّة الخاصّة في الشّعبة إلى تحديد مكان وجوده في محلّة ​جونية​، حيث نفّذت مداهمةً خاطفةً وتمكّنت من توقيفه وضبط مسدّسه الحربي، وبطاقة مزوّرة خاصّة باللاجئين الفلسطينيين".

وأشارت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف أنّه يرأس عصابةً نفّذت عشرات عمليّات السّلب بقوّة السّلاح ضمن محافظتَي بيروت وجبل لبنان، ومن أبرزها: عمليّة سلب ميني ماركت في النّاعمة، عمليّتا سلب منزل لعمّال من الجنسيّة البنغلادشيّة، سلب منزل آخر لعمّال من الجنسيّة السّوريّة في النّاعمة، عمليّة سطو مسلّح استهدفت أشخاصًا ينقلون أموالًا في دوحة عرمون، سطو مسلّح على صيدليّة في خلدة، سطو مسلّح على صيدليّة في جونية، السّطو على فرن في برج البراجنة، سطو مسلّح على محل هواتف في طريق الجديدة، عمليّة سلب صرّاف في محلّة المنصوريّة، عمليّتا سلب صرافين في الليلكي، وسطو مسلّح على شركة في جبيل". وأفادت بأنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوط المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".