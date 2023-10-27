الإعلام الإسرائيلي يزعم: صاروخ طابا أطلق باتجاه إيلات لكنه سقط بالخطأ على الأراضي المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف ايتسيك زورتس مراسل التلفزيون الإسرائيلي في جنوب إسرائيل تفاصيل جديدة بشأن الصاروخ الذي سقط على مبنى إسعاف مدينة طابا وأدى إلى إصابة ٦ مواطنين مصريين وإحداث تلفيات في المبنى.

وزعم المراسل التلفزيوني الإسرائيلي أن تحقيقات تجري بشأن إذا ما كان الصاروخ أطُلق باتجاه إيلات، لكنه سقط بالخطأ على طابا المصرية.

فى إطار التصعيد الجارى في قطاع غزة، سقط صاروخ فى مدينة طابا المصرية على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين، وتضرر أحد المبانى – بحسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأكدت مصادر مطلعة، أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن جميع المصابين الـ6 فى حادث سقوط صاروخ فى طابا خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة إلى هناك تحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق، مؤكدًا وصول قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.

وقال مصدر سيادى لقناة القاهرة الإخبارية إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

فيما نقلت قناة أكسترا نيوز عن مصدر مطلع قوله إن لجنة تحقيق من القوات المسلحة وصلت موقع سقوط صاروخ فى طابا، وأنه تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.