الصحة تكشف حصيلة إصابات حادث سقوط صاروخ على طابا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصيلة إصابات حادث سقوط صاروخ على مدينة طابا المصرية.

وقالت الصحة ، إنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع سقوط جسم متفجر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مدينة طابا في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين، إلى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، حيث غادر المستشفى 4 مصابين، بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة، وجاري المتابعة.

فى إطار التصعيد الجارى في قطاع غزة، سقط صاروخ فى مدينة طابا المصرية على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين، وتضرر أحد المبانى – بحسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأكدت مصادر مطلعة، أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن جميع المصابين الـ6 فى حادث سقوط صاروخ فى طابا خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة إلى هناك تحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق، مؤكدًا وصول قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.

وقال مصدر سيادى لقناة القاهرة الإخبارية إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

فيما نقلت قناة أكسترا نيوز عن مصدر مطلع قوله إن لجنة تحقيق من القوات المسلحة وصلت موقع سقوط صاروخ فى طابا، وأنه تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.