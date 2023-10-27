أول تحرك من القوات المسلحة بعد سقوط صاروخ على طابا.. ومصدر سيادي: كل الخيارات متاحة

الشارقة - اميمة ياسر - نقلت قناة أكسترا نيوز عن مصدر مطلع قوله إن لجنة تحقيق من القوات المسلحة وصلت موقع سقوط صاروخ فى طابا، وأنه تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.

كما وصلت قوات الأمن لموقع الحادث، والجهات المختصة لبدء التحقيقات الأولية.

وفي سياق متصل، نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه لم يتم تحديد جهة إطلاق الصاروخ حتى الآن، وجارى فحص موقع الحادث لتحديد موقع الإطلاق

كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر سيادى، قوله إنه بمجرد تحديد جهة إطلاق صاروخ طابا فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

فى إطار التصعيد الجارى في قطاع غزة، سقط صاروخ فى مدينة طابا المصرية على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين، وتضرر أحد المبانى – بحسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز.

وأكدت مصادر مطلعة، أنه لا وفيات فى حادث طابا، وأن هناك إصابات طفيفة تلحق بـ6 مواطنين، موضحة أن المبنى المتضرر هو مبنى إسعاف مدينة طابا، وسكن الإدارة لمستشفى طابا.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن جميع المصابين الـ6 فى حادث سقوط صاروخ فى طابا خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة إلى هناك تحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.