انت الان تتابع خبر الاعلان عن اول مشروع لتحويل النفايات الى طاقة كهربائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اول مشروع استثماري لاستغلال النفايات على مستوى البلاد، هذا ما اعلنت عنه امانة بغداد بالتعاون مع وزارتي الكهرباء وهيئة الاستثمار، حيث سيتم استغلال قطعتي ارض في الرصافة والكرخ لبدء المشروع.

الاسبوع المقبل هو موعد الاعلان عن الحصص الاستثمارية للشركات ويمتد لمدة شهر كامل حيث ستكون المنافسة بين شركات عالمية كبرى بحسب المعنين.



مشروع ياتي بعد ما اصبح العراق في المرتبة الثانية عالميا في التلوث والعاصمة بغداد الثالثة عشر في تصنيف لمؤشر(اي كيو اير) السويسري المعني بقياس جودة الهولاء.