شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "أوتيس" يقتل 27 شخصًا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 27 شخصًا حتفهم، إثر إعصار أوتيس المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك.

وقالت وزيرة الأمن المكسيكية روزا إيسيلا رودريجيز يوم الخميس، إنه لا يزال هناك 4 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

توفير المواد الغذائية للسكان

وتسبب إعصار أوتيس في أضرار جسيمة بمنتجع أكابولكو الساحلي الشهير، وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "ما حدث في أكابولكو كارثة، ويجري الآن إنشاء جسر جوي لتوفير المواد الغذائية للسكان".

وضرب الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، أعلى درجة على مقياس سافير-سيمبسون، الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر يوم الأربعاء، بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي الشهير، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 270 كيلومترًا في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 330 كيلومترًا في الساعة.