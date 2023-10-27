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إعصار "أوتيس" يقتل 27 شخصًا في المكسيك

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د ب أ - مكسيكو سيتي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 27 شخصًا حتفهم، إثر إعصار أوتيس المدمر الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك.

وقالت وزيرة الأمن المكسيكية روزا إيسيلا رودريجيز يوم الخميس، إنه لا يزال هناك 4 أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

توفير المواد الغذائية للسكان

وتسبب إعصار أوتيس في أضرار جسيمة بمنتجع أكابولكو الساحلي الشهير، وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "ما حدث في أكابولكو كارثة، ويجري الآن إنشاء جسر جوي لتوفير المواد الغذائية للسكان".

وضرب الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، أعلى درجة على مقياس سافير-سيمبسون، الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر يوم الأربعاء، بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي الشهير، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 270 كيلومترًا في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 330 كيلومترًا في الساعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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