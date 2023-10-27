المتحدث باسم “الهلال الأحمر” الفلسطيني: صعوبة في الوصول إلى مصابي القصف الإسرائيلي في غزة جراء التشويش على “شبكة الإسعاف”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني “محمد فتياني”، أن هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى مصابي القصف الإسرائيلي في قطاع غزة بسبب التشويش على شبكة الإسعاف الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة بات على وشك الانهيار جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والكثيف الذي يستهدف المدنيين.

وأوضح أن مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية لمعالجة المرضى والمصابين.

وطالب بضرورة فتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية العالقة من أجل التخفيف على سكان القطاع المحاصر.