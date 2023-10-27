وزير خارجية لبنان الأسبق: مجلس الأمن لن يستطيع اتخاذ قرار بشأن غزة.. وهذا ليس بجديد ويعكس التوترات الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد وزير خارجية لبنان الأسبق “ناصيف حتى”، أن مجلس الأمن لن يستطيع اتخاذ قرار بشأن الحرب في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الدول المهيمنة على قرارات مجلس الأمن باستثناء روسيا والصين تدعم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وأوضح أن غزة أصبحت تعاني أوضاعا إنسانية صعبة مع استمرار القصف الإسرائيلي على المنشآت المدنية والمستشفيات، ما خلف آلاف القتلى والجرحى.