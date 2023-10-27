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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية وراء قصف مبنى بجوار مستشفى طابا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أعلن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهويه صباح اليوم الجمعة بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا .
وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن اصابات طفيفة لـ 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة .. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية .