طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية وراء قصف مبنى بجوار مستشفى طابا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أعلن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهويه صباح اليوم الجمعة بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا .

وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن اصابات طفيفة لـ 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة .. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية .