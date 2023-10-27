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طائرة موجهة بدون طيار مجهولة الهوية وراء قصف مبنى بجوار مستشفى طابا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية أعلن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهويه صباح اليوم الجمعة بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا .

وأوضح المتحدث العسكري، أن الحادث أسفر عن اصابات طفيفة لـ 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة .. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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