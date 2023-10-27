مستوطنون يتوعدون فلسطينيي الضفة بـ"نكبة" جديدة والاحتلال يعتقل العشرات

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الخميس، إن مستوطنين إسرائيليين توعدوا فلسطينيي الضفة الغربية بـ"نكبة" جديدة على غرار عام 1948 "بما في ذلك القتل والتهجير".



وذكرت "وفا" أن "مستوطنين وضعوا منشورات على مركبات المزارعين الفلسطينيين قرب بلدة ديراستيا، شمال غرب سلفيت (شمال)".



وأضافت أن المنشورات تضمنت "تهديد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن عليهم مغادرة قراهم وبلداتهم والتوجه إلى الأردن، وإذا لم يغادروها سيتم الهجوم وتهجير الفلسطينيين بالقوة".



ونقلت الوكالة عن رئيس بلدية ديراستيا، فراس ذياب قوله "إن ما قام به المستعمرون أسلوب قديم جديد وواضح للعيان"، داعيا المواطنين "إلى اتخاذ الحيطة والحذر من اعتداءات المستعمرين التي تهدف إلى تهجير الفلسطيني من أرضه".



وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورة المنشور على إحدى المركبات ومما جاء فيه: "أردتم (الكلام موجه للفلسطينيين) نكبة مثيلة بعام 1948 فوالله ستنزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريبا، لديكم آخر فرصة للهروب إلى الأردن بشكل منظم فبعدها سنجهز على كل عدو وسنطردكم بقوة من أرضنا المقدسة التي كتبها الله لنا".



ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948.



وتعيش الضفة الغربية على وقع توتر متصاعد بين الفلسطينيين من جهة والجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة ثانية، ازدادت حدته بعد موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة.



اعتقال 70 فلسطينياً في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات في الضفة الغربية بما فيها القدس طاولت 70 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدتان وصحافي.



وأكد نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مشترك، أن الاعتقالات "تأتي ضمن عمليات الانتقام الجماعية الممنهجة بحّق أبناء الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول الجاري".



وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات: بيت لحم، الخليل، والقدس، وتوزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة الغربية.



ومن بين المعتقلين السيدتان أميرة المسالمة من بلدة دورا جنوب الخليل، وندى اللوزي من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، والصحافي بلال عرمان من بلدة خربثا بني حارث غربي رام الله، إضافة إلى أسرى محررين من مختلف محافظات الضفة.



ووفق إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، إلى أكثر من (1530) حالة اعتقال.



الأناضول+ العربي الجديد

