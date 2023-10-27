توغل إسرائيلي في غزة وتنفيذ عملية محددة الهدف وسط القطاع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته البرية توغلت في وسط قطاع غزة ونفذت خلال الليل عملية محددة الهدف في بدعم من طائرات مقاتلة ومسيرات على أهداف لحركة حماس، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر منصة إكس، أن الجنود خرجوا بعد ذلك من القطاع بدون تكبد إصابات.

وبموازاة هذه العملية البرية، جرى قصف أهداف لحماس في وسط القطاع وعلى امتداده، بحسب البيان.

وأوضح أن عملية التوغل شملت قوات مشاة ومدرعات وهندسة تابعة لفرقة 36 وبمرافقة طائرات مسيرة من دون طيار ومروحيات قتالي تابعة للجيش.

وأضاف أنه كجزء من عملية التوغل، شنَّت طائرات غارات على أهداف قال إنها تابعة لحركة «حماس» في حي الشجاعية وفي أنحاء القطاع.

وجاء في البيان أنه تم تدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومراكز قيادة لحماس كما تم قتل عدد من عناصر الحركة.

يأتي هذا فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه وعدوانه على قطاع غزة، من غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف المنازل وسكانها العزل.

يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي تجاوزت عتبة السبعة آلاف شهيد منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الخميس.

وقالت الصحة في بيان مقتضب "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيدا، بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات، و397 مسناً، إضافة إلى إصابة 18484 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".

ويأتي ذلك، فيما احتشد آلاف الجنود ومئات المدرعات على حدود قطاع غزة المحاصر منذ 3 أسابيع، بانتظار كلمة السر لانطلاق الغزو الإسرائيلي، أو توافق القادة العسكريين والسياسيين في تل أبيب على الموعد المناسب.

بينما توعدت الفصائل الفلسطينية على رأسها حماس بثمن باهظ.

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