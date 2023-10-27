"الأونروا": العديد من الأشخاص سيموتون قريبا في غزة من جراء تداعيات الحصار

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني من أن "العديد من الأشخاص سيموتون" من جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة.
ولفت لازاريني في مؤتمر صحافي، إلى انه "بينما نتحدث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا من جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة".
وأضاف أن "الخدمات الأساسية تنهار، الأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي". كما أعلن مقتل 57 من موظفي الوكالة في غزة، منذ بدء القصف الإسرائيلي للقطاع.
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