الخزانة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على "حماس" وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة عن "جولة ثانية من العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وتستهدف العقوبات مسؤولا بحماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني". واشارت في بيان، الى إن "الإجراءات استهدفت أصولا إضافية في محفظة استثمارية لحماس وأشخاصا يسهلون للشركات المرتبطة بحماس التهرب من العقوبات".

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