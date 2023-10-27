صحيفة فرنسية: إسرائيل دفعت ملايين الدولارات من أجل الترويج لروايتها في الحرب على غزة

كشفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، أن "إسرائيل دفعت ملايين الدولارات، من أجل الترويج لروايتها في الحرب على غزة، و"إغراق" مستخدمي الإنترنت الفرنسيين بالإعلانات المناهضة لحركة حماس".
ولفتت الصحيفة الى إن مستخدمي منصة "يوتيوب" أو ألعاب الهواتف الذكية في فرنسا، تعرضوا خلال الأيام الماضية للكثير من مقاطع الفيديو الدعائية التي أنتجتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، بهدف حشد الرأي العام العالمي لصالح موقفها، ومن أجل مناهضة حماس.
وقدرت أداة التسويق الرقمي "سيمرش" تكلفة مقاطع الفيديو الدعائية الإسرائيلية في فرنسا بـ4.6 مليون دولار، الأمر الذي يجعل باريس الأكثر استهدافا بهذا المحتوى.
واوضحت أن "حملة الخارجية الإسرائيلية نجحت في تحقيق أكثر من 1.1 مليار ظهور لمقاطعها الدعائية، لنحو 535 مليون مستخدم فرنسي".
وأشارت إلى أن إسرائيل استثمرت كذلك 2.4 مليون دولار لاستهداف المشاهدين في ألمانيا، و1.2 مليون للجمهور البريطاني.
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