يزبك: المقاومة لن تتوقف عن دك مواقع العدو بصواريخها حتى تتوقف الحرب على غزة

أكّد رئيس الهيئة الشّرعيّة في "​حزب الله​" الشّيخ ​محمد يزبك​، أنّ "محور ​المقاومة​ من صنعاء إلى بغداد إلى طهران إلى المقاومة الإسلاميّة والشّرفاء في هذا الوطن، لن يتركوا ​غزة​ والدّماء، والطريق هو إلى ​القدس​ وقد بدأنا، مهما غلت التّضحيات وارتقى شهداء".

ورأى، في خطبة الجمعة الّتي ألقاها في مقام السيّدة خولة في بعلبك، أنّه "لا يوقف الوحش عن مجازره، ولا يقطع طريق البوارج البحريّة وحاملات الطّائرات، إلّا المواقف البطوليّة لأبطال المقاومة في غزة والضفّة و​فلسطين​، وصمود الشعب الجبّار، والمواقف البطوليّة لأبطال المقاومة في المحور وشرفاء الأمّة، فالدّماء واحدة ونحن شركاء"، مشدّدًا على أنّه "لن يوقف طوفاننا العارم إلّا الانتصار واقتلاع الغدّة السّرطانيّة من قلب الأمّة، وإسقاط المشاريع الإجراميّة بحقّ فلسطين والأمّة".

ووجّه يزبك "سلامًا لأبطال "طريق القدس" الّذين قد أعاروا جماجمهم لله، ويمطرون العدو الصّهيوني بجام غضبهم انتصارًا لأشلاء الأطفال والنّساء والشّيوخ، في المذابح المروّعة بالوحشيّة الأميركيّة المجرمة والغرب الحاقد، والعالم الصّامت الّذي لم تهزّ ضميره إن وُجد المجازر؛ وهو ينظر إلى الإبادة ولا يحرّك ساكنًا".

واعتبر أنّه "سقطت القيم، وانتُزعت من الإنسان إنسانيّته، فهؤلاء جميعًا شركاء، فإنّ السّاكت عن الحقّ شيطان أخرس"، مركّزًا على أنّ "أبطال المقاومة يدكّون مواقع وتحصينات العدو العسكريّة بقذائفهم وصواريخهم، ولن تتوقّف حتّى تتوقّف الحرب على غزة هاشم".