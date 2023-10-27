الدفاع المدني: السيطرة على النيران في أحراج المروج غربي بلدة علما الشعب

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من الدفاع المدني، معزّزين بالآليّات من مراكز متعدّدة، يواصلون العمل على إخماد النّيران الّتي اندلعت في أحراج المروج، وهي الجهة الغربيّة لبلدة علما الشعب".
وكشفت في بيان، أنّ "العناصر قد تمكّنوا من السيطرة على النّيران الّتي اندلعت في هذه المساحة الحرجيّة"، مشيرةً إلى أنّ "عقب الانتهاء من إخماد النّيران، سيباشرون بتبريد رقعة الحريق منعًا من تجدّده".
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