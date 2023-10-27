بوحبيب لفرونتسكا: حق إسرائيل بالدفاع عن النفس تحوّل إلى رخصة للقتل وغوتيريس قال كلمة حق

أشار وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب​، خلال لقائه المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يوانا فرونتسكا​، إلى أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ قال كلمة الحق ومشى، حين أشار إلى أنّ "ما حدث لم يأتِ من فراغ".

وشدّد على أنّه "فليعلم العالم أجمع أنّ جذور الصّراع سببها 75 سنة من حرمان ​الشعب الفلسطيني​ من حقوقه الطّبيعيّة. لقد تحوّل حقّ ​إسرائيل​ بالدّفاع عن النّفس إلى رخصة للقتل".