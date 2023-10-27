أشار وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، إلى أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال كلمة الحق ومشى، حين أشار إلى أنّ "ما حدث لم يأتِ من فراغ".
وشدّد على أنّه "فليعلم العالم أجمع أنّ جذور الصّراع سببها 75 سنة من حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الطّبيعيّة. لقد تحوّل حقّ إسرائيل بالدّفاع عن النّفس إلى رخصة للقتل".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب لفرونتسكا: حق إسرائيل بالدفاع عن النفس تحوّل إلى رخصة للقتل وغوتيريس قال كلمة حق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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