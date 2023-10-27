التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا ، وتناول معه بعض الملفّات الّتي تُعنى بها الوزارة في قضاء جبيل، إضافةً إلى ملفّات أخرى في القضاء، ومنها ملف جرف الثّلوج على أبواب الموسم المقبل.
وقد حضر جانبًا من اللّقاء، رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى، لبحث بعض الملفّات المتعلّقة بالبلدة.
من جهة ثانية، استقبل حميّة النّائب وليام طوق، وتناول معه آخر التّطوّرات على صعيدَي لبنان والمنطقة، ولا سيّما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على جنوب لبنان.
كما جرى التّداول في بعض الملفّات الّتي تُعنى بها الوزارة في قضاء بشري، على أبواب موسم الثّلوج المقبل، إضافةً إلى عمليّة صيانة بعض الطّرق الجارية على مستوى القضاء، والمستندة إلى وفر قرض البنك الدولي فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر حمية عرض مع أبي رميا وطوق لشؤون إنمائية وملفات تُعنى بها الوزارة في قضاءي جبيل وبشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.