حمية عرض مع أبي رميا وطوق لشؤون إنمائية وملفات تُعنى بها الوزارة في قضاءي جبيل وبشري

التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، في مكتبه في الوزارة، عضو تكتّل "​لبنان​ القوي" النّائب ​سيمون أبي رميا​ ، وتناول معه بعض الملفّات الّتي تُعنى بها الوزارة في ​قضاء جبيل​، إضافةً إلى ملفّات أخرى في القضاء، ومنها ملف جرف الثّلوج على أبواب الموسم المقبل.

وقد حضر جانبًا من اللّقاء، رئيس بلدية ​عمشيت​ أنطوان عيسى، لبحث بعض الملفّات المتعلّقة بالبلدة.

من جهة ثانية، استقبل حميّة النّائب ​وليام طوق​، وتناول معه آخر التّطوّرات على صعيدَي لبنان والمنطقة، ولا سيّما العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​، وكذلك الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على ​جنوب لبنان​.

كما جرى التّداول في بعض الملفّات الّتي تُعنى بها الوزارة في ​قضاء بشري​، على أبواب موسم الثّلوج المقبل، إضافةً إلى عمليّة صيانة بعض الطّرق الجارية على مستوى القضاء، والمستندة إلى وفر قرض البنك الدولي فيه.