قوى الأمن عممت صورة فلسطينية مفقودة غادرت منزل ذويها في مخيم نهر البارد ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: إيمان ياسر حسن (من مواليد عام 2003، فلسطينيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2023-10-24 منزل ذويها الكائن في ​مخيم نهر البارد​، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 470482-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".