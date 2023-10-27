دعموش: لن نترك واجبنا في نصرة غزة والعمليات التي تقوم بها المقاومة هي للدفاع عن لبنان

شدّد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أنّ "الصمود الأسطوري لأهلنا الشرفاء في غزة الذين رفضوا مغادرة القطاع وتشبثوا بأرضهم رغم الدمار الهائل والمجازر و​سياسة​ الأرض المحروقة، هو الذي أفشل المشروع الأميركي الإسرائيلي المشترك لتهجير أهل غزة إلى خارج القطاع".

ورأى خلال خطبة الجمعة أنه "وبعد مرور أكثر من عشرين يومًا على العدوان لم يحقق العدو حتى الآن أي إنجاز عسكري، ولم يتمكن بالرغم من كل ما ارتكبه من تدمير وحشي ومجازر مروعة من أن يمحو من الذاكرة صورة المذلة والمهانة والعجز والجبن والانكسار الذي أصاب جيشه في عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا أنّ العدو لن يستطيع أن يمحو هذه الصورة من أذهان المستوطنين والإسرائيليين مهما فعل، لأنّ ما أصابهم سيبقى محفورًا في الذاكرة الإسرئيلية كمحطة أساسية من المحطات التي سيخلدها التاريخ على طريق إزالة إسرائيل من الوجود".

ولفت إلى أن "العدو الصهيوني متهيب من الاجتياح البري، فهم يُلوّحون بالعملية البرية لكنهم حتى الآن لم يفعلوا، لأنهم خائفون من نتائج وتداعيات العملية ومن مفاجآت المقاومة. مؤكدًا أننا على ثقة بأنهم إذا دخلوا برًا فإنهم سيذهبون حتمًا إلى الجحيم الذي أعدّته المقاومة لهم"، مؤكدا اننا "لن نترك واجبنا في نصرة غزة، والعمليات التي تقوم بها المقاومة الإسلامية هي للدفاع عن لبنان ولنصرة غزة، ننتصر لغزة بدماء مجاهدينا وشهدائنا وفي الميدان، ولن تمنعنا كل التهديدات عن القيام بهذا الواجب".