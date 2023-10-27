شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تنتقد «الفتات» وتحذر: سيموت العديد من الأشخاص قريباً في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلسطين - أ.ف.ب

حذّرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن «العديد من الأشخاص سيموتون» جرّاء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع «تنهار».

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني: «بينما نتحدّث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب؛ بل سيموت العديد من الأشخاص قريباً أيضاً جرّاء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة»، مضيفاً أن «الخدمات الأساسية تنهار، والأدوية تنفد، والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي».

وحذر لازاريني من أن غزة بحاجة إلى مساعدات «متواصلة» بعد نحو ثلاثة أسابيع من قصف إسرائيلي مكثف على القطاع.

ووصف لازاريني المساعدات التي تدخل القطاع حالياً بـ«الفُتات».

وقال خلال مؤتمر صحفي في القدس: إن «النظام القائم حالياً مصيره الفشل. هناك حاجة إلى تدفق مساعدات متواصلة وتحدث فرقاً. ولينجح ذلك، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني؛ لضمان وصول هذه المساعدات للمحتاجين إليها».

كما أكد المفوض مقتل 57 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وقال: «تأكد مقتل 57 من زملائي على الأقل.. أشخاص رائعون كرّسوا حياتهم من أجل مجتمعاتهم».

وعلّق لازاريني على الجدل المرتبط بحصيلة القتلى المدنيين التي أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع، مشيراً إلى أن الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحّتها.

وقال للصحفيين: «في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها». وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص معظمهم مدنيون، وبينهم نحو 3000 طفل جرّاء القصف الإسرائيلي.