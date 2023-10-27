شكرا لقرائتكم خبر عن المجر: استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا «فشلت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - رويترز

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية الجمعة، إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالحرب في أوكرانيا «فشلت»، وإنه يتعين على الاتحاد وضع خطة بديلة، لأن الأوكرانيين لن ينتصروا في الحرب مع روسيا.

وذكر أوربان، الذي كان يتحدث في بروكسل على هامش قمة للاتحاد، أن هناك «معركة كبيرة» بشأن دعم أوكرانيا على وجه الخصوص، وأضاف أنه لا يرى سبباً يدفع المجر لإرسال أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً في ديسمبر/كانون الأول بشأن مراجعة ميزانيته للفترة 2021-2027 وقيمتها 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار)، والتي تعاني بالفعل ضغوطاً بسبب الإنفاق الطارئ خلال جائحة كوفيد-19 ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

واقترحت الجهة التنفيذية للتكتل أن تضخ الدول الأعضاء أموالاً إضافية في الخزانة المشتركة لتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا وإنفاق 15 مليار يورو أخرى على الهجرة، وهناك اقتراح آخر بتخصيص 20 مليار يورو لأوكرانيا في صورة مساعدات عسكرية.

وقال أوربان: «وجدنا أن هذا الاقتراح لم يُعد صائباً، وليس مناسباً ليكون أساساً لمفاوضات جادة، وبالتالي رفضناه، كانت معركة كبيرة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الأوكرانية».

وذكر أن المشكلة الأكبر هي فشل استراتيجية بروكسل لإرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها في القتال ضد روسيا.

وأضاف: «الجميع يعلم ذلك اليوم، ولكنهم لا يجرؤون على القول علناً إن هذه الاستراتيجية فشلت، من الواضح أن هذا لن ينجح، لن ينتصر الأوكرانيون في ساحة المعركة»، موضحاً أن هناك حاجة إلى وضع خطة بديلة وتقدير كلفتها.

وقال: «بمجرد أن نعرف الكلفة، يمكننا تقاسم هذا العبء في ما بيننا».

وذكر أوربان أن هناك حاجة إلى تغيير القيادة في بروكسل في الانتخابات الأوروبية العام المقبل، وأوربان القومي في صدام مستمر مع بروكسل خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية بسبب سياسات يقول منتقدوه إنها أدت إلى تآكل القيم الديمقراطية في المجر.