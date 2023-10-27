شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يدافع عن قرار دعوة وفد من حماس إلى موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال الكرملين، الجمعة، إن روسيا تعتقد أن من الضروري استمرار التواصل مع كل الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ وذلك في دفاع عن قرار لدعوة وفد من حماس إلى موسكو؛ وهي خطوة أثارت غضب إسرائيل.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: إن الوفد التقى مع ممثلين من وزارة الخارجية الروسية، لكنه لم يتواصل مع الكرملين.

وحثت إسرائيل، الخميس، روسيا على طرد وفد حماس الزائر، ووصفت دعوته إلى موسكو بأنها «مؤسفة».