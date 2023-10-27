شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة باكستانية ترفض الإفراج بكفالة عن عمران خان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام أباد- رويترز

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان: إن محكمة رفضت، الجمعة، الإفراج عنه بكفالة، وهو محتجز على ذمة قضية متهم فيها بتسريب أسرار الدولة.

وخان متهم بنشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة إلى إسلام أباد العام الماضي. ونفى خان نجم الكريكيت السابق التهمة، وقال: إن محتوى البرقية نشرته مصادر أخرى على وسائل الإعلام.

وذكر نعيم بانجوتا محامي خان أن المحكمة العليا في إسلام أباد رفضت طلب خان الإفراج عنه بكفالة ورفض القضية. وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «سنطعن على ذلك».

وقال خان: إن البرقية التي اتهم بتسريبها كانت دليلاً على مؤامرة أمريكية لدفع الجيش لإطاحته من الانتخابات البرلمانية لعام 2022؛ لأنه زار روسيا قبل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.

ورُفعت ضد خان عشرات الدعاوى القضائية التي وصفها بأنها محاولة لإبعاده عن السياسة. ودِين في قضية فساد واحدة وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وتم تعليق الحكم لكنه لا يزال مسجوناً على ذمة قضايا أخرى.