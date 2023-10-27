الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: المنطقة بأكملها ستكون على فوهة بركان إذا لم يتم وقف النار في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية “نبيل أبو ردينة”، بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وشدد في تصريحات لـ “العربية”، على أن المنطقة بأكملها ستكون على فوهة بركان إذا لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية تقف بقوة ضد كافة المخططات الإسرائيلية التي تتضمن تهجير الفلسطينيين من وطنهم، كما أنها تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام التهديدات الإسرائيلية.