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رئيس المجلس الأوروبي: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.. وسنبحث سبل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشيل”، أن الاتحاد الأوروبي يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأفاد بأن المجلس سيبحث عن كثب تداعيات الأحداث على المنطقة وسبل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع كافة الشركاء الدوليين من أجل العمل على إيجاد أفق سياسي لحل الأزمة الراهنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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