رئيس المجلس الأوروبي: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.. وسنبحث سبل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشيل”، أن الاتحاد الأوروبي يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأفاد بأن المجلس سيبحث عن كثب تداعيات الأحداث على المنطقة وسبل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع كافة الشركاء الدوليين من أجل العمل على إيجاد أفق سياسي لحل الأزمة الراهنة.