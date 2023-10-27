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بسبب إجراءات الاحتلال… 5 آلاف مواطن يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أدى 5 آلاف مواطن فقط، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بسبب الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيطه.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن قوات الاحتلال منعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول الى المسجد الأقصى المبارك، ما تسبب في انخفاض كبير بعدد المصلين الذين تمكنوا من الوصول إليه، كما اعتدت على عدد من القادمين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد.

وللجمعة الثالثة على التوالي، لا يتمكن المواطنون من الوصول الى الأقصى والصلاة فيه، وأصبح عدد المصلين لا يتجاوز الـ5 آلاف مصل فقط، بعد أن كان يصل عددهم إلى 50 ألف.

يذكر أن مجموعة من المواطنين أدوا صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حيث قمعهم الاحتلال وأطلق صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع ولاحقهم في شوارع وادي الجوز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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