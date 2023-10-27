الاحتلال الإسرائيلي يقمع المُصلين في "وادي الجوز" بعد منعهم من الوصول للأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المصلين في حي "وادي الجوز" بالقدس المحتلة، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة اليوم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ورشت المياه العادمة صوب المصلين، ولاحقتهم واعتدت على عدد منهم بالضرب.

وتمكنت أعداد قليلة من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، بعد أن منع الاحتلال الإسرائيلي المئات منهم من الدخول للمسجد، وفرض إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة.

وهذه هي الجمعة الثالثة التي يجري فيها قمع المصلين الذين يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصولهم الى المسجد الأقصى، ما يضطرهم لأداء الصلاة في شوارع حي "وادي الجوز" المجاور للبلدة القديمة.

دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ21 مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى لدى الجانب الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والغارات المكثفة على قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان.

وفي آخر التطورات، أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

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