عاجل.. سقوط صاروخ على مبنى في تل أبيب ردًا على العدوان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل الإعلام العبرية، قبل قليل، إصابة 3 إسرائيليين في قصف استهدف مدينة تل أبيب، فيما دخلت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يومها الـ21.



وأعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن القصف، مؤكدة أنه جاء ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة.

ودوت صفارات الإنذار في "تل أبيب" وغوش دان ومستوطنات غلاف غزة بعد الرشقات الصاروخية المكثفة التي أطلقت من قطاع غزة.

وواصلت آلة الحرب للاحتلال الإسرائيلى، عدوانها الذى يدخل يومه الـ21 على قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدداً من المنازل والأهداف في تل الهوا وحي النصر بغزة، وفي شرق رفح والوسطى.

كما واصلت مدفعيته قصف قرب أبراج جحر الديك وأدى ذلك لأضرار واشتعال النيران، ووجود شهداء وإصابات في الاستهدافات.

وأطلقت طائرات الاحتلال قنابل إنارة فوق أجواء قطاع غزة وبالتحديد مناطق النصر وبهلول والمقوسي وجنوب غرب المدينة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن النساء الحوامل في قطاع غزة تواجهن تحديات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية، جراء القصف الإسرائيلي، على المرافق الصحية والعاملين بالقطاع الطبي.

ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية جميع دول العالم إلى ممارسة كل الضغط المطلوب فى كل المحافل الدولية لوقف العدوان الغاشم لسلطات الاحتلال، وفي كلمة له حذر هنية من أن العدوان الإسرائيلي سيُخرج المنطقة عن السيطرة.

يذكر أن الصراع الذي تفجر في السابع من أكتوبر بعد أن تسلل المئات من مقاتلي حماس إلى مستوطنات إسرائيلية من غزة، في هجوم غير مسبوق ردت عليه إسرائيل بقصف جوي ومدفعي عنيف على القطاع، أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 7 آلاف فلسطين.

وفي الجانب الإسرائيلي، قتل 1400 شخص معظمهم سقط في اليوم الأول من الهجوم.

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