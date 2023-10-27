حماس تُعلن تصديها لتوغل بري في غزة: "تركوا ذخائرهم وانسحبوا"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن مقاتليها تصدوا في وقت مبكر من اليوم لجنود إسرائيليين حاولوا الدخول عبر البحر من منطقة رفح إلى داخل غزة.

وأضافت حماس: "تم اكتشاف المحاولة من قبل مقاتلينا، والتصدي لها، ما اضطر الجيش الإسرائيلي إلى استدعاء سلاح الطيران وعودتهم تاركين خلفهم كمية كبيرة من الذخائر".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ20 مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى لدى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأصبحت العملية البرية المرتقبة في قطاع غزة محل جدل واسع في إسرائيل، فالعملية يتم تأخيرها وتقليص مداها بفعل ضغوط أمريكية على إسرائيل.

وتأتي تلك الضغوط لاعتبارات أمريكية عديدة تتعلق أولا بمخاطر اندلاع حرب إقليمية.

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