قبل وبعد.. صور قاسية تكشف ملامح غزة المتدمره

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صور الأقمار الصناعية حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع، وتحول وجه غزة المشرق إلى لوحة اختلطت فيها ألوان الدمار والدماء، وبدت أجزاء منها كأنها صحراء قاحلة ترسمها الغارات.

وتظهر الصور التي التقطتها ونشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز"، بعض المدن والأحياء الفلسطينية في شمال قطاع غزة، قبل وبعد القصف الإسرائيلي، الذي بدأ عقب هجوم حماس المفاجئ، وكيف تحولت أحياء بأكملها تقريبًا إلى أنقاض.

مدينة بيت حانون قبل وبعد القصف

وقالت الشركة الأمريكية المتخصصة في صور الأقمار الاصطناعية، إن الصور الأولى التقطت فى مايو الماضي، والثانية خلال شهر أكتوبر الجاري على خلفية الهجوم الإسرائيلى على القطاع.

مخيم الشاطئ في غزة

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يجرِ التعرف عليها، ولا حتى تسجيلها بعد ضمن عدد الشهداء هناك.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ردا على سؤال حول عدد شهداء غزة «حصلنا أيضا على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يجرِ التعرف عليهم بعد»، ولم يحدد المصدر.

منطقة العطاطرة

وتخوض إسرائيل حربا مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" منذ السابع من أكتوبر الجاري بعد أن شنت الحركة المسلحة هجمات مفاجئة عبر الحدود إلى داخل إسرائيل.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية على غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة بشكل أكبر.

بيت حانون

وتجاوز عدد القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، سبعة آلاف قتيل، من بينهم نحو ثلاثة آلاف طفل، ونحو 1700 امرأة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 17 ألف مواطن بجروح مختلفة، وفقا للوزارة.

وذلك فيما يكرر الجيش الإسرائيلي تحذيراته إلى جميع من يوجد شمالي القطاع بالتوجه إلى جنوب وادي غزة، "من أجل سلامتهم"، وتقع مدينة غزة إلى الشمال من وادي غزة، وعلى جنوبه تقع مدينة دير البلح.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: