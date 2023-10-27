متمردون يشنون هجمات شمال بورما

الرياص - اسماء السيد - رانغون: قال ائتلاف مجموعات متمردة في بورما أنه شن الجمعة هجمات منسقة شمال البلاد، وهو ما أكدته حسابات موالية للجيش على منصة "تلغرام".

وأعلن كل من "جيش التحرير الوطني تانغ" و"جيش أركان" و"التحالف الديموقراطي الوطني لميانمار" (التسمية الأخرى لبورما) في بيان عن إطلاق "عملية عسكرية" مشتركة.

وتحارب هذه المجموعات الثلاث على نحو منتظم الجيش النظامي في بورما منذ عودة المجموعة العسكرية إلى السلطة في انقلاب العام 2021، وتشير تقديرات محللين إلى أنها تضم نحو 15 ألف مقاتل على الأقل.

وأوضح "التحالف الديموقراطي الوطني في ميانمار" في بيان منفصل أن قواته قطعت الطرق الرابطة بين مدينة لاشيو وموزي على الحدود مع الصين، تحسباً لشن "هجوم كبير".

وقال عنصر من فرق الإغاثة في لاشيو لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن متمردين بدؤوا قصف المدينة منذ 4,00 بالتوقيت المحلي (21,30 الخميس ت غ) وأن الجيش رد بضربات مدفعية.

وأظهرت وسائل إعلام محلية صورا لما قالت إنه مركز مراقبة دمر على طريق مؤدية إلى لاشيو.

في حين أفادت حسابات موالية للجيش البورمي على منصة "تلغرام" أن متمردين هاجموا 12 موقعا في ولاية شان على طول مئة كيلومتر، بينها مدينة قريبة من الحدود الصينية.

ولم يتسن لوكالة فرانس برس التواصل فورا مع متحدث باسم الجيش.

هجوم على مخيم

وقُتل نحو 30 شخصًا وجُرح العشرات في تشرين الأول/أكتوبر بعد غارة جوية على مخيم للنازحين بالقرب من لايزا.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الهجوم الدامي على المخيم أتى على الأرجح نتيجة لاستخدام الجيش البورمي قنبلة جوية كبيرة غير موجهة، في حين أعلنت الحكومة العسكرية أن ما حدث انفجار في مستودع كان يحتوي على قنابل للمتمردين.

واتُهمت المجموعة العسكرية بتنفيذ هجمات دامية عدة على مدنيين بينما تسعى للقضاء على المعارضين عقب الانقلاب عام 2021.