"الجزيرة": المفاوضات تسير بشكل متسارع لوقف إطلاق نار وإنجاز صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل

كشفت مصادر لقناة "الجزيرة"، بأن "المفاوضات تسير بشكل متسارع لإنجاز اتفاق وقف إطلاق نار وإنجاز صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ 21 من الحرب على غزة، موجة جديدة من الغارات مما ادى الى سقوط المزيد من الضحايا في مناطق مختلفة بينها خان يونس ومخيم جباليا، ودمرت المزيد من المنازل والمساجد في القطاع المحاصر.
وبينما تحدث الجيش الإسرائيلي عن توغل جديد لقواته في غزة لساعات عدة، أكدت مصادر فلسطينية للـ"جزيرة" حدوث توغل محدود جدا.
وارتفع عدد ضحايا المجازر الإسرائيلية في غزة إلى 7326 شخصاً، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات وفتيات، ونحو 18 ألفا و500 مصاب، بالإضافة إلى 1650 مفقودا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في غزة.
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