جامعة الروح القدس تفتتح "مختبر التفكٌّر التقني" المدعوم من شركة "هاواوي"

افتتحت جامعة الروح القدس- الكسليك "مختبر التفكُّر التقني" Think Tech Lab المدعوم من شركة هاواوي Huawei، خلال حفل أقيم في حرم الجامعة، بحضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلسها والرئيس التنفيذي لشركة هواوي، لبنان آيدن لي.

واعتبر لي "أن شركة هاواوي تستمدّ إلهامها ورسالتها من موقفها المتمثِّل في دعم القطاع الأكاديمي اللّبناني"، معلنًا أن هاواوي - فرع لبنان سيوسّع شراكاته الأكاديميّة طوال عام 2024"، مشيرا الى ان "مهمتنا واضحة المعالم، فهي تكمن في مساعدة الطلاب اللّبنانيين من خلال توفير المعرفة والأدوات اللاّزمة لتطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق إمكاناتهم المتميّزة من خلال تعاونٍ مع أفضل الجامعات. إنّ إنشاء "مختبر التفكُّر التقنيّ" Think Tech Lab اليوم يمثل تعاونًا مستمرًا مع جامعة الرّوح القدس - الكسليك. إنّه يعتمد على الأساس الذي وضعته أكاديمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، المتخصصة لتدريب المعلمين وذلك من أجل تمكين المتعلّمين من الحصول على تعليم ذات جودة عالية. إنّنا نهدف إلى تزويدهم، ليس فقط بشهادات هاواوي في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ولكن أيضًا باكتساب المعرفة التي أصبحت تقنيات مرئية مثل "إنترنت الأشياء" (IoT) "والذكاء الإصطناعي" (AI) والبيانات الضخمة والتبديل والتوجيه والجيل الخامس (5G) وغير ذلك الكثير".

وأكد أن "هذا المختبر سيعمل على تمكين طلاب كليّة الهندسة من الوصول إلى أحدث أجهزة الحواسيب وبرامج الشبكات التي توفرها شركة هاواوي، وليكونوا جاهزين بعد التخرُّج للإنضمام إلى أحد شركائنا وعملائنا العديدين في لبنان، في الشّرق الأوسط، مجهزين بالخبرة العلميّة والعمليّة من أجل الجهوزيّة للإنتاجيّة".

من جهته، لفت هاشم الى أن "هذا الحدث يسلّط الضوء على جوهر شراكتنا مع هواوي التي تتجاوز مجرد تعاون بسيط في أنشطة محددة، لتعكس التزامًا مشتركًا بالمستقبل". واشار الى ان "تركيز هواوي على الاتصالات والتدريب على تكنولوجيا المعلومات يتماشى بسلاسة مع مهمتنا في الجامعة: تزويد طلابنا بأدوات حيوية لضمان تفوقهم في المشهد الرقمي المتطور. إن ثمار تعاوننا مع هواوي تظهر بوضوح. ومن أبرز هذه الثمار أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات، التي توفر لطلابنا تجربة عملية ثمينة. إن إنجازات الطلاب في البرامج التي قادتها هواوي، مثل الفوز ببطولة لبنان في المسابقة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات ومشاركتهم في برنامج "بذور للمستقبل"، هي شهادات على فعالية هذه البرنامج".

وأكد ان "في الواقع، نحن نعلم جميعًا أن ما تقدمه هواوي يتجاوز بكثير الدورات القياسية. إنها مخططات للمستقبل، مصممة لتلبية تحديات عصرنا الرقمي المتطور. يمكن لطلابنا سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتنفيذ العملي. هذا التعاون لا يضمن فقط قابلية توظيفهم، بل استعدادهم لتشكيل المسار الرقمي للبنان".

واوضح ان "هذا المختبر الحديث المدعوم من هواوي، يجسد رؤيتنا المشتركة لدمج التكنولوجيا المتقدمة مع التعلّم العلمي. إنه بمثابة شهادة على التزامنا المشترك، مما يوفر لطلابنا مساحة يتلاقى فيها الابتكار والفضول والتقدّم التكنولوجي".