قاسم أمام وفد نيابي إيراني: لا يعلم الأميركي والإسرائيلي ما تخبئه الأيام إذا استمر العدوان

لفت نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​، إلى أنّ "طوفان الأقصى كشف المؤيّدين ل​فلسطين​، من المؤيّدين للاحتلال ال​إسرائيل​ي وعدوانه. وقد أثبتَ ميدان المواجهة في ​غزة​ نُبل الأداء المقاوم، ووحشيّة إسرائيل و​أميركا​ ومحورها".

وأكّد، خلال لقائه وفدًا نيابيًّا ​إيران​يًّا، أنّ "طوفان الأقصى خسارة كبيرة محقَّقة للعدو الإسرائيلي، وأصبحت من ثوابت التّاريخ، ولا يمكن أن ينتصر هذا العدو بالمجازر ضدّ المدنيّين، وهو أجبن وأضعف من أن ينتصر في الميدان في مواجهة أبطال فلسطين المقاومين المجاهدين".

وأشار قاسم إلى أنّ "صورة الميدان تردّد إسرائيلي، وخوف من المعركة البرّيّة، في المقابل ثبات المقاومين واستمرار الصّواريخ على الكيان، ومواجهة للمواقع المقابلة ل​جنوب لبنان​، كلّ ذلك بثقة واعتقاد بالنّصر"، مشدّدًا على أنّه "لا يعلم الأميركي والإسرائيلي ما تخبّئه الأيّام إذا استمرّ العدوان".

وشكر "دعم إيران بقيادة الإمام علي الخامنئي، وحركتها الدّبلوماسيّة والسّياسيّة والشّعبيّة، فضلًا عن دعمها للمقاومة بكلّ أشكال الدّعم".

ضمّ الوفد نائب رئيس اللّجنة السّياسيّة الخارجيّة والأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي، وعددًا من النّواب الإيرانيّين.