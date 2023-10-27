لفت نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ نعيم قاسم، إلى أنّ "طوفان الأقصى كشف المؤيّدين لفلسطين، من المؤيّدين للاحتلال الإسرائيلي وعدوانه. وقد أثبتَ ميدان المواجهة في غزة نُبل الأداء المقاوم، ووحشيّة إسرائيل وأميركا ومحورها".
وأكّد، خلال لقائه وفدًا نيابيًّا إيرانيًّا، أنّ "طوفان الأقصى خسارة كبيرة محقَّقة للعدو الإسرائيلي، وأصبحت من ثوابت التّاريخ، ولا يمكن أن ينتصر هذا العدو بالمجازر ضدّ المدنيّين، وهو أجبن وأضعف من أن ينتصر في الميدان في مواجهة أبطال فلسطين المقاومين المجاهدين".
وأشار قاسم إلى أنّ "صورة الميدان تردّد إسرائيلي، وخوف من المعركة البرّيّة، في المقابل ثبات المقاومين واستمرار الصّواريخ على الكيان، ومواجهة للمواقع المقابلة لجنوب لبنان، كلّ ذلك بثقة واعتقاد بالنّصر"، مشدّدًا على أنّه "لا يعلم الأميركي والإسرائيلي ما تخبّئه الأيّام إذا استمرّ العدوان".
وشكر "دعم إيران بقيادة الإمام علي الخامنئي، وحركتها الدّبلوماسيّة والسّياسيّة والشّعبيّة، فضلًا عن دعمها للمقاومة بكلّ أشكال الدّعم".
ضمّ الوفد نائب رئيس اللّجنة السّياسيّة الخارجيّة والأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي، وعددًا من النّواب الإيرانيّين.
كانت هذه تفاصيل خبر قاسم أمام وفد نيابي إيراني: لا يعلم الأميركي والإسرائيلي ما تخبئه الأيام إذا استمر العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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