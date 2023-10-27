أوضح متجر "ABC"- ضيبة، أنّ "الدّخّان الّذي شوهد يوم أمس في محيط المتجر، كان نتيجة عطل في شفّاط مطبخ أحد المطاعم، ولم يكن هناك أيّ حريق"، مشيرًا إلى أنّ "الصّورة المتداولة في الإعلام، غير متطابقة مع حادث ليلة أمس".
وأكّد في بيان، أنّه "تمّت معالجة هذا الخلل على الفور، ولم يُسبّب أيّ ضرر لعملائنا وشركائنا والمبنى نفسه ماديًّا أو معنويًّا"، مشدّدًا على "التزامنا التّمسّك بأعلى معايير السّلامة والتّميّز التّشغيلي، ممّا يضمن تجربةً ممتعةً لجميع روّاد هذا المتجر العريق".
كانت هذه تفاصيل خبر "ABC"- ضبية: الدخان بمحيط المتجر أمس ناجم عن عطل بمطبخ أحد المطاعم ولم يكن هناك حريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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