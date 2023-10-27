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"النشرة": قصف إسرائيلي على اللبونة وسقوط 3 قذائف بين أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة

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أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة اللبونة بالقذائف الفسفورية".

كذلك أفاد المراسل، عن "سقوط ثلاث قذائف مدفعية بين أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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