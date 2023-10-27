أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة اللبونة بالقذائف الفسفورية". كذلك أفاد المراسل، عن "سقوط ثلاث قذائف مدفعية بين أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف إسرائيلي على اللبونة وسقوط 3 قذائف بين أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.