سرور: تم الاتفاق على أمور عدة تمنع إنهيار قطاع المخابز والافران في حال تدهور الوضع

أشار رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، الى "انعقاد المجلس التنفيذي للنقابة برئاسته، بعد زيارة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة الثلثاء الماضي".

وأوضح سرور انه "بعد تداول الكثير من الملفات المتعلقة بالامن الغذائي وقطاع المخابر والافران، تم الاتفاق على أمور عدة تمنع إنهيار قطاع المخابز والافران والمطاحن والتوقف عن العمل في حال تدهور الوضع الامني في البلاد".

وكشف أنه "تم الإتفاق على تشكيل خلية أزمة من نقابة الافران لمتابعة أدق التفاصيل في كل المناطق اللبنانية مع وزير الاقتصاد مباشرة، إضافة الى تسليم الافران من حصتهم الشهرية المدعومة كميات طحين لا تقل عن عشرة أيام للعمل على مدار الساعة مع تحمل الافران المستلمة للطحين المسؤولية كاملة عن صرف الطحين بانتظام لطالما الوضع الامني لم يتدهور".

وأعلن سرور، أن "الافران ستقوم بشراء طحين بالدولار وبيعه بالسعر المدعوم لسد العجز والنقص الموجود لديها كي يبقى الخبز متوافرا، وتأمين (ستوكات) طحين داخل الافران والمطاحن لاتقل عن 75 يوما".

وأضاف "تم الاتفاق على الاستعانة بل UN قوة الطوارىء الدولية في حال ضرب المرافق العامة لتأمين القمح من البحر الى المطاحن ومن المطاحن الى الافران، والتدخل شخصيا لحل جميع العراقيل التي تؤدي الى تأخير معاملات المواد الاولية الموجودة في "البور" من سكر، خميرة، طحين، زيت ونيلون"، معلناً عن "تجميد قرار الضريبة الجمركية 14 في المئة على الطحين من فئة 85 المستخدم للخبز العربي لمدة ثلاثة اشهر".

ولفت الى أن " نقابة الافران تتمنى من وزير الزراعة والمدير العام للوزارة العمل على تسهيل الفحوصات الخاصة بالمواد الاولية التي تدخل في انتاج الخبز الابيض وفي مقدمها القمح المستورد في هذه الظروف الاستثنائية، لان جميع البواخر الآتية من الخارج تخضع حمولاتها للفحوصات من شركة SGS وهي شركة دولية تعتني بالفحوصات للمواد الاولية قبل تصديرها من بلد الى بلد".

وطالب "رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التدخل فورا لدى مصرف لبنان لتأمين اعتمادات لباخرتين من القمح او الطحين سعة 60,000 طن لتأمين الاستقرار في قطاع المخابز والافران".

كذلك طالب "وزير الطاقة والمديرة العامة للوزارة تأمين حصة المازوت للافران والمطاحن عند الضرورة الامنية، ووزير المالية ورئيس الحكومة بفتح الدوائر العقارية والمعاينة والميكانيك وكافة القطاعات التي تسهل أمور المواطنين وتدخل إيرادات مالية كبيرة على مصرف لبنان ومالية الدولة، لان هذا الامر، اي الجباية يساهم في استقرار سعر صرف الدولار، وتسيير اعمال المرافق العامة في الدولة اللبنانية".

وتمنى سرور "من وزير المالية نشر القرار الموقع من قبله في الجريدة الرسمية والذي ينص على توقف استرداد الضريبة على القيمة المضافة للافران لكافة المواد المتعلقة بانتاج الخبز الابيض المدعوم".