أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​" أنّ "مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا عند السّاعة 14:45 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 2023-10-27، موقع الصدح بالصّواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، ودمّروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا إصابات مؤكّدة بين أفراد حاميته".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا موقع الصدح ودمرنا أجزاء كبيرة من منشآته وأوقعنا إصابات بين أفراد حاميته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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