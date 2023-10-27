الرفاعي: نحن لا نتمنى الحرب وتحييد لبنان ليس قرار اللبنانيين بل المجريات وحدها تقرر

رأى مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي، أننا "في لبنان في قلب العاصفة، تلفحنا جنوبا رياحها، تحييد لبنان ليس قرار اللبنانيين، المجريات وحدها تقرر. نحن لا نتمنى الحرب، ونسأل الله النصر والسلامة".

وأكد الرفاعي، أننا "نحن في لبنان إخوة تتكافأ كراماتنا ومسؤولياتنا اتجاه بعضنا، نتعاون ونتراحم ويأوي ويساعد بعضنا بعضا، أمتنا واحدة وعدونا واحد"، مشدداً على "أولويات الوطن التي تكمن بانتخاب رئيس للجمهورية، الحفاظ على الجيش، خطة طوارئ سياسية ومالية محكمة، الترفع عن سفاسف الأمور وترهاتها ومهاتراتها، الحكمة والوعي والمصالح العامة".

واعتبر أن "المقاومة هي حركة تحرر وطني تسعى لتحرير شعبها وأرضها، أما الإرهاب فهو العدو ومن يدعمه ومن يسكت على المجازر"، داعياً "كل الرؤساء والزعماء وقادة الفكر وأصحاب الرأي التأكيد وبشكل واضح وصريح على شرعية المقاومة على أرض فلسطين".

وأضاف "تثبت المقاومة الإسلامية إنسانيتها ورحمتها وحقها، حماس حركة تحررية مناضلة، وإن أراد البعض تغيير الحقيقة فمتى احتاجت الشمس في وضح النهار إلى الدليل؟".