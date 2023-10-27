أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، أنّ "مقاتلي المقاومة الإسلامية هاجموا عند السّاعة 15:00 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 2023-10-27، موقع "مسكاف عام" بالصّواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة، ودمّروا قسمًا من تجهيزاته الفنّيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": مهاجمة موقع "مسكاف عام" بالصواريخ والأسلحة المناسبة وتدمير قسم من تجهيزاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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