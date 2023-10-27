لحظة سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو للحظة سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع.

وفي وقت سابق، أكد مصدران أمنيان مصريان لرويترز، سقوط مقذوف في مدينة نويبع على البحر الأحمر، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، سقط صاروخ فى مدينة طابا المصرية على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين، وتضرر أحد المبانى – بحسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ10 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع سقوط جسم متفجر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، داخل مدينة طابا في محيط السكن الإداري للعاملين بالمستشفى والإسعاف في محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 6 مصابين، إلى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الإصابات طفيفة وغير مهددة للحياة، حيث غادر المستشفى 4 مصابين، بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة، وجاري المتابعة.