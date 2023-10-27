شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات وجنود مشاة ومعدات عسكرية بالجملة.. أين تحشد أمريكا لدعم إسرائيل؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن القوات الجوية الأمريكية بدأت باستخدام قاعدة إليوسيس الجوية بالقرب من أثينا لعمليات في الشرق الأوسط، وذلك بعد حرب ضارية نشبت بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري، أكدت الولايات المتحدة أنها تدعم إسرائيل بشكل مطلق في تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أنها ستمنع أي طرف من الأطراف في التدخل بأي شكل من الأشكال في الصرع.وأشارت إلى أن القاعدة الأمريكية التي تتمركز في مدينة سودا على جزيرة كريت أصبحت مكتظة بالفعل بالمقاتلات والطائرات التي تسببت في غضب السكان.وذكرت قناة «open» التلفزيونية: «بدأت أولى الطائرات الأمريكية الكبيرة في الوصول إلى القاعدة الجوية التابعة للسرب الجوي رقم 112 في إليوسيس (مطار بالقرب من أثينا). من الممكن استخدام قواعد جوية يونانية أخرى، بما في ذلك جزيرة كارباثوس، إذا وافق الأمريكيون على تنفيذ البنية التحتية».وأضافت القناة: «إضافة إلى القاعدة الجوية في سودا، والتي تمتلئ بالفعل بالطائرات الأمريكية، وفقاً للمعلومات، هناك 30 طائرة، بما في ذلك سبع طائرات تزويد وقود و10 طائرات شحن ضخمة، وطائرة من نوع (كيه سي-135)، فضلاً عن عدد كبير من جنود مشاة البحرية الأمريكية والمعدات العسكرية».ويأتي ذلك في ظل التوتر الشديد القائم في الشرق الأوسط والحرب التي اندلعت في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

يونانيون غاضبون

ويعارض السكان المحليون تحويل مدينتهم إلى قاعدة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتستعد النقابات العمالية والمنظمات العامة في أتيكا لمظاهرة احتجاجية مساء يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب سبوتنيك.

ووقع نحو 30 منظمة ونقابة وعمال القطاع الخاص، وعمال المعادن، وبناة السفن، وموظفو المستشفيات، والصناعة الكيميائية في أتيكا، وعمال الطاقة، وعمال البلديات، والبنائين، وجمعيات المتقاعدين، والجمعيات النسائية وغيرها الكثير على وثيقة المطالب.

وناشد المنظمون السلطات، مبينين أن إليوسيس سوف تتحول إلى «جسر عسكري حقيقي للشرق الأوسط»، حيث «ستتمركز عشرات الطائرات الأمريكية».

حاملات طائرات وقوات دلتا

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في غضون ساعات من بدء الهجوم الذي تشنه إسرائيل على غزة، تحريك السفن الحربية والطائرات إلى المنطقة لتكون جاهزة لتزويد إسرائيل بكل ما تحتاج إليه لمواصلة الحرب.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن البنتاغون أمر بإرسال أكبر حاملة طائرات في العالم، «يو إس إس جيرالد آر فورد»، وكذلك أتبعها بإرسال مجموعة حاملة طائرات هجومية ثانية وهي «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، بينما تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها في غزة.

وعلاوة علي ذلك تحركت قوات أمريكية أخرى نحو الشرق الأوسط، لإظهار المساندة لإسرائيل في حربها التي أعلنتها على حماس، وتأكيد قوة التحالف بين البلدين.

ومن أبرز تلك القوات، وصول عناصر من قوة الدلتا الأمريكية الخاصة التي تحيطها السرية، وتناط بعناصرها مهام حساسة ومعقدة، فهي صاحبة الفضل في القضاء على زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وزعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي.

تعد «قوة دلتا»، وحدة عمليات خاصة تابعة للجيش الأمريكي، تركز بشكل أساسي على مهمة تحرير الرهائن ومكافحة «العمليات الإرهابية»، وتحاط معظم عملياتها بالسرية.